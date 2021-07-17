За сутки в Украине еще 591 случай COVID-19

За сутки 16 июля в Украине зафиксирован 591 новый подтвержденный случай коронавируса. В частности, заболел 41 ребенок и 9 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Днем ранее, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализировано 438 человек, выздоровел — 676. Летальных случаев по Украине зафиксировано 16.

За минувшие сутки сделано более 40 тысяч тестов различными методами.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.