Войти
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
госфинансы
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Украине за сутки 229 новых случаев Covid-19

92
В Украине за сутки 229 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 июля 2021 в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 27, медработников — 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 382 человека, летальных случаев — 8, выздоровели — 241 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в воскресенье утром.

Днем ранее, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19.

Читайте также: Саакашвили рассказал о предложении экс-главы ЦРУ по захвату Донецка

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев — 52 726.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 18 июля 2021
Суббота, 17 июля 2021
Пятница, 16 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016