В Украине за сутки 229 новых случаев Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксирован 229 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 241 человек, 8 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 17 июля 2021 в Украине зафиксировано 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 27, медработников — 4). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 382 человека, летальных случаев — 8, выздоровели — 241 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в воскресенье утром.
Днем ранее, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом, 13 июля за сутки зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев — 52 726.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (50), Киев (43), Одесской (35), Винницкой (19) и Киевской (17) областях.
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