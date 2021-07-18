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В Киеве к вечеру снова ожидаются гроза, град и шквалы

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В Киеве к вечеру снова ожидаются гроза, град и шквалы

Гроза, град и шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый) ожидаются в Киеве до конца суток 18 июля, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери... Все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. При падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы», — говорится в сообщении.

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Напомним, вчера вследствие урагана в Вышгородском районе Киевской области погибли два человека, еще один госпитализирован.

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