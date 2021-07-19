В Украине за сутки всего 5 летальных случаев от Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксирован 182 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 187 человек, 5 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 18 июля 2021 в Украине зафиксировано 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 11 медработников — 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 307 человек, летальных случаев — 5, выздоровели — 187 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в понедельник утром.

Днем ранее, 19 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 677 человек, выздоровели 2 181 385 человек, летальных случаев — 52 731.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (82), Одесской (18), Житомирской (18), Киевской (12) и Харьковской (10) областях.