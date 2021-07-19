В Киеве масштабный пожар – горят склады

В Голосеевском районе Киева на территории транспортной компании возник пожар в помещении склада, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«19 июля в 7:38 в Голосеевском районе, Пироговский шлях, 154, на территории транспортной компании в отдельно стоящем одноэтажном складском здании возник пожар. Сразу же к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. Частично разрушена кровля и фасадная стена склада, есть угроза дальнейшего разрушения кровли», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 8:45 пожар локализован на площади 1 тыс. 200 кв.м.
К тушению пожара привлечены 45 человек и 11 единиц техники ГСЧС. Продолжается локализация пожара.
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