В России вторую неделю фиксируют более 700 смертей от COVID за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 24 633 новых случая заболевания COVID-19, сообщает местный оперативный штаб.

Из ранее заболевших за сутки умерил 719 человек. Первый раз смертность от коронавируса за сутки в РФ перешагнула рубеж в 700 человек 6 июля. Таким образом, период, когда от COVID за день умирает больше этого значения, продолжается уже две недели.