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Армия Афганистана отбила у талибов несколько районов страны

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Армия Афганистана отбила у талибов несколько районов страны

Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) за последние 24 часа отбили у радикального движения «Талибан» несколько районов на севере и в центре страны. Как указывается в распространенном в понедельник сообщении на официальном сайте Министерства внутренних дел Афганистана, речь идет о районах Дараи-Суф Бала (провинция Саманган), Сурхи Парса и Шейх Али (провинция Парван), а также Малистан (провинция Газни).

Ранее представитель АНСОБ генерал Аджмал Шинвари сообщил, что за последние четыре дня военнослужащие ВС Афганистана уничтожили 967 боевиков «Талибана» и ранили еще примерно 500.

Ожесточенные бои продолжаются в 20 из 34 провинций страны. В частности, идет оборона города Талукан в провинции Тахар от нападений талибов.

Между тем 18 июля в столице Катара, городе Доха, завершились двухдневные переговоры между делегацией афганских политиков и представителями «Талибана». Стороны договорились продолжать мирные переговоры, однако о прекращении огня пока речи не шло.

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Столкновения между правительственными силами и талибами стали более частыми после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. В то же время афганские официальные лица неоднократно сообщали, что «Талибан» наращивает темпы наступления.

Афганистан
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