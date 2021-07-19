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Зеленский связал формат «Ассоциированного трио» со вступлением в ЕС

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Зеленский связал формат «Ассоциированного трио» со вступлением в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров Украины, Грузии и Молдовы в формате «Ассоциированного трио» в рамках Батумской международной конференции формирует новое региональное измерение для расширения Европейского Союза.

«Встреча в формате „Ассоциированного трио“ формирует новое региональное измерение для расширения Европейского Союза, которое охватит Украину, Грузию и Молдову. Счастлив, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель разделает эту мысль и засвидетельствовал поддержку нашей инициативы», — написал Зеленский в Твиттере после выступления на Батумской международной конференции.

Ранее президент заявил о необходимости поддержки Украины, Грузии и Молдовы со стороны Европейского Союза в противостоянии российской агрессии и предложил предоставить европейскую перспективу им как государствам, которые разделяют общие ценности.

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Он также отметил, что ориентиром для Украины является Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а ближайшими целями являются старт имплементации Соглашения о совместном авиационном пространстве, реализация следующего этапа по получению промышленного безвиза и подведение итогов обновления Соглашения об ассоциации с ЕС.

ЕС, Владимир Зеленский
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