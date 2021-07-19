Зеленский предложил вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что предложил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы на рассмотрение Совета.
«Я предложил Шарлю Мишелю вынести вопрос европейской перспективы (для Украины, Грузии и Молдовы — Ред.) на рассмотрение Европейского Совета», — заявил Зеленский во время брифинга для СМИ по итогам Батумской международной конференции, сообщает Интерфакс-Украина.
Европейский совет — один из семи основных институтов Европейского союза, его главный политический орган. Европейский совет формулирует приоритеты и генеральную линию политики Евросоюза. В европейской практике есть решения и законы, которые можно принять простым большинством голосов или так называемым «квалифицированным большинством»: «за» должны быть 55% стран-членов , представляющих 65% населения. Но если речь идет о решениях Евросовета, то они как правило принимаются консенсусом. Заседания Евросовета называются саммитами и проводятся не реже, чем 4 раза в год. В собраниях лидеров ЕС также без права голоса принимают участие председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии. Сейчас эти должности занимают Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.
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