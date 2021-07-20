В Украине за сутки почти 600 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксирован 598 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 540 человек, 25 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 19 июля 2021 в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 23 медработников — 13). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 279 человек, летальных случаев — 25, выздоровели — 540 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале во вторник утром.

Днем ранее, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19, 16 июля сообщалось о 737 новых инфицированных коронавирусом, 15 июля за сутки зафиксировано 623 новых случая заболевания Covid-19, 14 июля сообщалось о 547 новых случаях инфицирования коронавирусом.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 275 человек, выздоровели 2 181 925 человек, летальных случаев — 52 756.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.