В Украину пришли дожди и похолодание

Во вторник, 20 июля, в Украине будет преобладать дождливая погода, в некоторых областях ожидается ослабление жары.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы, днем в большинстве западных областей значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 19-24°, днем 31-36°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-29°.

В Киеве и Киевской области 20 июля кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 17-19°, днем 26-28°; по области ночью 15-20°, днем 24-29°.

В последующие два дня, 21-22 июля, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, дожди, понижение температуры воздуха.

В частности, 21 июля ожидаются дожди, грозы, днем в отдельных районах град; в центральных и Киевской областях, ночью и в Карпатах, на Прикарпатье, Одесчине, Николаевщине и Житомирщине, днем и на Черниговщине и Сумщине местами значительные дожди. Температура ночью 14-19°, на юге страны до 22°, в западных областях 11-16°; днем 20-25°, на юге и востоке страны 26-31°, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях до 34°.

В четверг, 22 июля, в восточной части умеренные, местами значительные дожди, ночью в северных, большинстве центральных и южных областей, днем на Прикарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°; в южной части ночью 16-21°, днем 24-29°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, 21 июля в Украине, кроме востока, 22 июля, кроме запада, местами порывы и шквалы 15-20 м/с.

В столичном регионе 21 июля умеренный, местами значительный дождь, гроза, днем в отдельных районах град; 22 июля ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 21 июля 14-19°, 22 июля 11-16°; днем 20-25°.

На протяжении 23-24 июля синоптики обещают в Украине без осадков, лишь в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-17°, днем 21-26°, на юге страны до 29°.

В Киеве 23-24 июля сухо, ночью 12-17°, днем 21-26°.