Центры вакцинации обещают открыть в каждом райцентре

Центры вакцинации от COVІD-19 откроют в каждом районном центре страны.
Как сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Виктор Ляшко, такое поручение было дано в ходе селекторного совещания в Офисе президента в понедельник.
«Поручено открыть вакцинальные центры в каждом районном центре», — сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Ляшко напомнил, что в настоящее время в инфраструктуру кампании вакцинации от COVІD-19 включены 3127 кабинетов вакцинации, 200 вакцинальный центров, работают 800 мобильных бригад.
«Мы должны готовиться к потенциальному росту заболеваемости, который может быть вызван штаммом „Дельта“», — сказал он.
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