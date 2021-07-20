Рассмотрение апелляции Медведчука перенесли

Сегодня должно было состояться заседание Киевского апелляционного суда, где рассматривали бы апелляцию депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на его домашний арест, однако заседание перенесли.
Причиной переноса заседания стало то, что материалы следствия, которые состоят из 15 томов, передали на рассмотрение суда лишь сегодня. Поэтому суд соберется на рассмотрение апелляции 30 июля.
Напомним, ранее Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку сообщили о подозрение по трем эпизодам государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
13 мая Печерский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Потом его продлили до 7 сентября. Суд обязал подозреваемого сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не общаться с другими фигурантами дела.
7 июля стало известно, что Печерский районный суд Киева продлил на полгода досудебное расследование по делу народных депутатов из ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака. Расследование продлится до 11 ноября.
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