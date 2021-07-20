Стартаперы и молодожены: кто на самом деле берет займ под залог недвижимости?

А вы знали, что частные финансовые компании сегодня опережают банки по количеству выданных под залог кредитов? Клиенты выбирают приватных кредиторов за лояльность и невзыскательность. В залоговую фирму обращаются и те, кто не любит ждать. Взять кредит под залог недвижимости там — дело одного дня или даже часа. Подписал бумаги, забрал наличные — и готово.

Мы отправились в частную компанию по залоговому кредитованию «Банкнота», где уже 7 лет выдают займы под залог недвижимости и автомобилей. Кто их клиенты? — Рассказываем в статье.

Люди в сложной финансовой ситуации

Основное направление деятельности «Банкноты» — это рефинансирование: помощь людям с тяжелыми обязательствами по старым кредитам.

К задолженности могут привести внезапное увольнение, болезнь, мошенничество кредитора. А от этих событий не застрахован никто. Компания помогает таким клиентам выпутаться из кредитной кабалы до того, как в дом придут коллекторы.

После тщетных попыток выбраться из долговой ямы, клиенты «Банкноты» обретают уверенность в будущем. Ставка по кредиту под залог недвижимости составляет демократичные 1,5% в месяц — разумная плата за перекредитование.

Предприниматели

Компания «Банкнота» с момента основания поддерживает малый и средний бизнес. Предприниматели берут займ под залог недвижимости, если нужно пополнить начальный капитал, а еще — на расширение бизнеса и перед большими закупками.

Стартапы тоже обращаются за финансовыми вливаниями.

«Особо крупные суммы стартаперы не берут, — комментируют в «Банкноте». — но эти десятки тысяч гривен им жизненно необходимы. Они идут в банк, но 20-25-летним ребятам отказывают. Тогда наш займ под залог недвижимости выручает».

Молодожены

Молодые семьи часто обращаются в компанию «Банкнота» после того, как банки отказывают им из-за возраста или размера дохода.

Кредит под залог недвижимости поможет молодой семье:

сделать ремонт в только что приобретенном жилье;

купить или починить автомобиль;

подготовиться к рождению ребенка.

В компании «Банкнота» взять займ под залог недвижимости будет стоить всего 1,5% в месяц. При этом молодые клиенты чаще других погашают долг досрочно. Это значит, что даже небольшой кредит на полгода-год здорово облегчает жизнь и помогает наладить финансовую ситуацию в молодой семье.

Те, кто берет займы на лечение

Другую группу клиентов финансовой компании «Банкнота» составляют люди, чьим близким срочно нужны средства на дорогостоящее лечение.

Родственники перебирают разные варианты: кредит в банке, оформление соцподдержки, благотворительный сбор средств. Недостаток этих способов в том, что все они занимают время.

Если операцию нужно делать срочно — а иногда болезнь ведет счет не на дни, а на часы — быстрый займ под залог недвижимости может спасти чью-то жизнь.

Пользователи потребительских кредитов

Эту категорию клиентов «Банкноты» объединяют не социально-демографические характеристики, а цели. Значительную долю кредитов под залог квартир, домов и нежилых помещений берут именно на потребительские нужды.

Среди них: покупка новой недвижимости, автомобилей, мотоциклов, бытовой техники и мебели, ювелирных украшений.

С помощью кредита под залог недвижимости оплачивают долгожданный отпуск за границей, свадьбу, обучение на курсах или в престижном учебном заведении.

Копить в этих случаях пришлось бы долго. А так можно сразу же закрыть свои потребности и погашать займ по чуть-чуть.

Таким образом, с помощью займа под залог недвижимости можно быстро приблизиться к запланированным целям, облегчить себе жизнь и решить финансовые проблемы. Если нужен надежный кредитор, который выдает честные кредиты под залог недвижимости, обращайтесь в компанию «Банкнота»