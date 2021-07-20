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В Крыму снова появилось немецкое подсанкционное оборудование

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В Крыму снова появилось немецкое подсанкционное оборудование

Оборудование в аннексированный Крым привезли из Литвы вопреки запрету на экспорт европейских товаров на полуостров.

На две электростанции в аннексированном Крыму российская компания Воронеж-Аква через Литву поставила фильтры от немецкой компании Inge GmbH, обойдя запрет на экспорт европейских товаров на полуостров. Об этом свидетельствуют результаты расследования Радио Свобода, Литовского общественного вещателя и проекта Scanner, опубликованного во вторник, 20 июля.

На видео, снятых пропагандистами в Крыму и Воронеж-Аква, находятся фильтрационные установки именно немецкой компании.

Компания Воронеж-Аква импортировала фильтры из Литвы. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе — свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.

В свою очередь владельцем фирмы оказалась Марина Кармишева — она имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом Роснефть и компаниями одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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В день поставки фильтров в Воронеж у Run Engineering была отозвана лицензия на экспорт таких товаров. Правоохранители подозревали, что такое оборудование компании могло попасть в аннексированный Крым.

В свою очередь производители фильтров заявили, что у них не было сведений о том, куда попадет их продукция.

Крым, санкции, ФРГ
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