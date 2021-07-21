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В Украине за сутки еще 655 случаев заболевания Covid-19

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В Украине за сутки еще 655 случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 577 человек, 13 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 20 июля 2021 в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 37, медработников — 18). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 508 человек, летальных случаев — 13, выздоровели — 577 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в среду утром.

Днем ранее, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19, 18 июля за сутки зафиксировано 229 новых случаев заболевания COVID-19, 17 июля за сутки зафиксирован 591 новый случай заболевания Covid-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 245 930 человек, выздоровели 2 182 502 человека, летальных случаев — 52 769.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Одесской (59), Харьковской (41), Донецкой (39) и Запорожской (31) областях.

коронавирус
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