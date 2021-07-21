Посол Китая видит перспективы у украино-китайских отношений

Все больше китайских крупных компаний готовы работать на рынке Украины, что показывает более привлекательный имидж Украины для привлечения зарубежных инвестиций, сообщил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.
«Имеются все предпосылки для еще более успешного развития китайско-украинских отношений. Я с оптимизмом рассматриваю перспективы нашего сотрудничества с Украиной. Для этого китайская сторона готова и впредь совместно с украинской стороной прилагать усилия», — сказал посол агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
Он подчеркнул, что за десять лет китайско-украинские отношения стратегического партнерства получили большое развитие.
«Это развитие отражается в самых разных областях двустороннего взаимодействия. Особенно Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины. Это естественно отвечает коренным интересам народов двух стран. Потенциалы этих отношений еще большие», — указал Фань Сяньжун.
По его словам, недавно было подписано очень важное соглашение между двумя странами.
«Это соглашение о сотрудничестве в области инфраструктуры. Оно открыло бы новые возможности для сотрудничества между двумя странами в этой очень важной области», — добавил посол Китая.
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