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На Западе уже поняли, что Путин отказывает Зеленскому во встрече из-за Медведчука, - СМИ

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На Западе уже поняли, что Путин отказывает Зеленскому во встрече из-за Медведчука, - СМИ

Немецкая радиостанция Deutsche Welle решила разобраться, чем была обоснована статья Владимира Путина об Украине, и пришла к выводу, что резкие выпады в адрес Владимира Зеленского связаны с преследованием в Украине председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Радиостанция сделала вывод, что именно поэтому Путин отказывается от официальной встречи с Зеленским в любом формате.

Об этом пишет публицист Иван Немов.

«Путин недоволен действиями Киева против оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, с которым он поддерживает близкие личные отношения. Украинские следователи обвиняют Медведчука, в том числе, в государственной измене, он находится под домашним арестом в Киеве», — говорится в публикации, отметил он.

По словам обозревателя DW Константина Эггерта, Путин был «лично зол» на Зеленского из-за его отношений с Медведчуком. «Фактически, глава Кремля отказывался встречаться со своим украинским коллегой в течение нескольких месяцев, ни на двусторонней основе, ни в рамках нормандского формата с участием Германии и Франции», — отмечают авторы статьи.

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«И немцы правы: зачем встречаться с президентом, который не свободен в своих решениях и идёт на поводу американцев. Отстроенная США система внешнего управления работает как часы. И Медведчук фактически взят в заложники Киевом для того, чтобы максимально досадить Владимиру Путину, который возлагал большие надежды затормозить антироссийский дрейф Украины с помощью политической силы Медведчука и созданной им медиа-империи. Зеленский все эти планы поломал. Отсюда и нескрываемое нежелание Путина садиться за стол переговоров даже в нормандском формате.

Кстати, статья Путина обращена и к партнёрам по нормандскому формату: там явственно читается между строк, что Кремль устал от покрывательства Францией и Германией грубых нарушений Киевом всех взятых на себя обязательств, в том числе и лично Зеленским, который обязался имплементировать „формулу Штайнмайера“, а на деле отказывается выполнять свои обещания. Читатели статьи Путина в Париже и Берлине прекрасно поняли, почему Путин отказывается от диалога с Зеленским. Но пока дипломаты двух столиц делают вид, что им эти сигналы неясны, и продолжают призывать Кремль к диалогу с Зеленским», — полагает автор.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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