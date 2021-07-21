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Медведчук: Власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, чтобы полностью подчинить его внешнему управлению

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Медведчук: Власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, чтобы полностью подчинить его внешнему управлению

Власть хочет подчинить судебную власть внешнему управлению, поэтому опускается ниже плинтуса в давлении на нее. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Вы знаете, и я, и адвокаты будем перечислять эти аргументы и будем доказывать необоснованность и незаконность действия со стороны прокуратуры. А насколько суд услышит — это будет зависеть от суда. Более того, я хочу обратить ваше внимание, — и по этому поводу у нас было вчера сделано заявление от имени партии, — в отношении давления на судебную власть. Это очень важный аргумент, потому что, на наш взгляд, команда при власти, которой руководит господин Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти — судебной ветви власти. Я хочу напомнить ряд событий. Вначале вносится законопроект и оказывается давление на ВР для того, чтобы распустить и прекратить полномочия Конституционного суда Украины; потом под влиянием Венецианской комиссии и других международных организаций этот законопроект отзывается; потом вносится законопроект о роспуске Киевского административного окружного суда, потом незаконными указами освобождаются, прекращают полномочия членов Конституционного суда. И когда Верховный суд несколько дней тому назад признал незаконным указ президента Зеленского и обосновал эту незаконность противоречием Конституции и действующему законодательству, то в отношении, по данному факту, возбуждено уголовное дело», — сказал он.

Медведчук отметил, что «в данном случае, оценка этим действиям — это власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, в давлении на судебную ветвь власти, для того, чтобы, во-первых, полностью подчинить ее внешнему управлению».

«Для этого принимаются законы — закон о высшей квалификационной комиссии, изменения в закон, изменения в закон о высшем совете правосудия, где представители международных организаций и иностранцы будут определять, кто может быть судьей в Украине, а кто нет. И вот эти все действия в своей совокупности означают только одно: подчинить и сделать ручной судебную власть; сделать так, чтобы одна из трех ветвей власти была полностью подчинена президенту и его команде. Оппозиционная платформа — За жизнь заявляет, и я это подтверждаю сегодня, и это подтвердить могут народные депутаты, которые здесь присутствуют: мы сделаем все для того, чтобы, первое — судебная власть не стала ручной в нашей стране, и второе — чтобы она не попала под формат и внешнее управление», — добавил народный депутат.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

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В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

судебная система, Виктор Медведчук
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Среда, 21 июля 2021
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Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Громкие политические судебные процессы – это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде – это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили «зеленым» в суде настоящее «избиение младенцев».
Даниил Богатырев
Даниил Богатырев
политолог

Офис президента «на тропе войны» против судебной власти

ОП ведет войну против Конституционного суда - а теперь еще и Верховного суда. После того, как Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения главы КС, ГБР возбудило дело против судей. «Пробуксовка» с делом Медведчука наглядно демонстрирует, почему ОП взял курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

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