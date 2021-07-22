Новый рекорд вакцинации: в Украине за сутки сделали 120 тысяч прививок

В Украине за минувшие сутки, 21 июля, против COVID-19 вакцинировали 120 090 человек. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы — 54568 человек.
Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство охраны здоровья.
В течение суток работали 655 мобильные бригады, 2280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании против COVID-19 привито 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу — 2843897 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 43 99 756 прививок.
Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
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