Новый рекорд вакцинации: в Украине за сутки сделали 120 тысяч прививок

В Украине за минувшие сутки, 21 июля, против COVID-19 вакцинировали 120 090 человек. Одну дозу получили 65 522 человека, полностью иммунизированы — 54568 человек.

Об этом в Фейсбуке сообщает Министерство охраны здоровья.

В течение суток работали 655 мобильные бригады, 2280 пунктов прививки и 127 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании против COVID-19 привито 2 843 899 человек, из них получили 1 дозу — 2843897 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы — 1 555 859 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 43 99 756 прививок.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировано 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.