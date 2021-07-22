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Нимченко о переносе апелляции по делу Медведчука: Суд оказался беспомощным

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Нимченко о переносе апелляции по делу Медведчука: Суд оказался беспомощным

Суд по делу в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука оказался беспомощным.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний «во время включения заявил народный депутат Украины (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») Василий Нимченко.

Народный депутат прокомментировал заседание Киевского апелляционного суда, который, напомним, перенес на 30 июля рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на продление круглосуточного домашнего ареста депутату, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

«Я думаю, что выйти в процесс при таких обстоятельствах, суд сегодня оказался беспомощным, а беспомощным потому, что идет речь о наличии обоснованного подозрения, оно есть или нет — подозрение в совершении противоправного проступка или уголовного правонарушения», — сказал Василий Нимченко.

Отвечая на вопрос, как так могло случиться, что материалы дела поступили в апелляционный суд буквально за несколько минут до начала заседания, Василий Нимченко отметил, что это — казус.

«Это казус. Это бывает там в том криминальном процессе, где ищут причину, а не следствие... Нужна причина для того, чтобы отложить рассмотрение дела», — сказал Василий Нимченко.

«Как раз то, что было сказано судьей, оно записывается в графу „Уважительная причина“. Потому что сам факт информации, понесенной судьей, что она не обладает достаточной информацией о материалах и доказательной базе, говорит о том, что такой суд не в состоянии принимать решения, тем более рассматривать и давать оценку, а он это вынужден делать, обстоятельствам дела», — добавил парламентарий.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

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В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Виктор Медведчук, Василий Нимченко
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Четверг, 22 июля 2021
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