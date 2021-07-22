«Талибан» заявил о контроле над 90% границ Афганистана

Движение «Талибан» контролирует около 90% афганских границ. Об этом заявил представитель организации Забиулла Муджахед, передает «РИА Новости».
«Граница с Туркменистаном и граница с Ираном и Пакистаном — за исключением нескольких небольших участков — также полностью под нашим контролем», — указал он. Представитель движения добавил, что граница Таджикистана от района Бадахшана до провинций Тахара и Кандура полностью контролируется талибами.
«Большая часть границы Афганистана с Узбекистаном также находится под контролем талибов, только Хайратан в провинции Кальдар — под контролем Кабула», — уточнил он.
Перед этим таджикская сторона ранее заявляла, что талибы контролируют не 90% всех границ Афганистана, а только 80% границы Афганистана и Таджикистана.
Движение «Талибан» овладело значительными территориями в сельских районах в ходе противостояния с правительственными войсками и начало наступление на крупные города.
Обстановка в стране дестабилизировалась после обещаний президента США Джо Байдена окончательно вывести американские войска из страны в срок до 11 сентября.
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