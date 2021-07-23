Власти Афганистана опровергли информацию о контроле границ талибами

Информация о том, что радикальное движение «Талибан» контролирует 90% границ Афганистана, является неверной и представляет собой «лживую пропаганду». Об этом AFP заявил в пятницу в Кабуле представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман.
«Это не основанная ни на чем реальном пропаганда. Контроль находится в руках у афганских сил безопасности. Вдоль границы все основные города находятся под нашим контролем, как и основные пути», — сказал официальный представитель.
В начале июля движение «Талибан» взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами — Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном — на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари «Талибана» намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.
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