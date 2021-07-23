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Ближневосточные СМИ пишут о затягивании судебного процесса по делу Медведчука

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Ближневосточные СМИ пишут о затягивании судебного процесса по делу Медведчука

Адвокаты народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого украинские власти обвиняют в государственной измене, обжаловали ранее вынесенное судом решение о продлении его домашнего ареста. Об этом пишет ведущий пакистанский интернет-ресурс UrduPoint.

Издание уточняет, что информацию об апелляции обнародовал народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин, отмечая, что пока остается неизвестным, смогут ли судьи принять законное и справедливое решение по этому вопросу. Намекая на то, что на них идет давление со стороны Офиса Президента, о чем неоднократно заявляли представители «Оппозиционной платформы — За жизнь».

«В мае Медведчук, сторонник диалога с Россией, был помещен под домашний арест до 9 июля, который позже был продлен до 7 сентября. Политик заявил, что это решение незаконно и будет обжаловано», — информирует ресурс, отмечая, что лидер украинской оппозиции назвал дело против него политическим преследованием.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Апелляционном суде города Киева, но заседание было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними.

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Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.

Виктор Медведчук
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Пятница, 23 июля 2021
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