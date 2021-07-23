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Медведчук в своей статье предлагает украинцам картину будущего и объясняет, как построить это будущее, – Чугаенко

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Медведчук в своей статье предлагает украинцам картину будущего и объясняет, как построить это будущее, – Чугаенко

Статья российского президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» является маяком нового мирового порядка, но мало кто из украинских политиков способен это понять. К такому выводу пришли украинские эксперты.

«ВВП — ньюсмейкер мирового уровня», — написал журналист и блогер Михаил Мищишин.

Мищишин высказал мнение, что статья Владимира Путина — это маяк новой мировой политической реальности.

«Разумеется, Путин ни разу не пропагандист. Статья вроде Мюнхенской речи или выступления в Давосе — маяк, на который ориентируется Россия. И, так как на внесистемном (если говорить о Западе) Путине сильные мира сего строят какую-то свою новую систему — мир в последнее время все больше прислушивается к России не только как к голосу Москвы. Но и как к, похоже, одобренному закулисой драйверу развития человечества», — сообщил блогер.

Мищишин считает, что ситуация в мире меняется в выгодную для Москвы сторону.

«Привыкшая к доминированию Запада и проамериканскому раскладу сил Европа истерит и поскуливает, амеры повизгивают и гневно сквозь зубы что-то грозное шепчут. Но факт остается фактом. Их время неотвратимо уходит. Крым амеры продули. Сирию продули. Афган продули. И это — только то, что мы видим. Ситуация в мире явно, что меняется в выгодную для Москвы сторону», — сделал вывод журналист и блогер Михаил Мищишин.

Медиаэксперт Татьяна Чугаенко согласилась с выводами Мищишина, добавив, что, кроме Виктора Медведчука, никто из украинских топ-политиков не осилил прочитать статью Путина.

«История учит тому, что насильственно навязывать мононациональное государство — это путь к развалу. А теперь мы и на практике это видим. Это прекрасно, что мы находим ответ на вопрос „кто виноват?“ Только более важно ответить на вопрос „что делать?“ Большинство украинских политиков, включая Зеленского, и статью-то Путина не осилили прочитать. Или как Порошенко „не читал, но осуждаю“. А что уж говорить о том, чтобы предложить конструктив? Единственный, кому удалось написать концептуальный текст и ответить на оба вопроса „Кто виноват?“ и „Что делать?“ — это Медведчук. „Что делать?“ для Украины — это стать интегратором России в Европу, а Европы в Россию во внешней политике», — отметила медиаэксперт.

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По словам Чугаенко, статья Виктора Медведчука — единственный текст, который предлагает украинцам картину будущего и объясняет, что нужно делать, чтобы построить это будущее.

«А во внутренней политике Медведчук предлагает строить не моноэтническое, а правовое государство, где все граждане, независимо от национальности и языка общения, имеют права и свободы. А значит, имеют возможность развиваться. И все вместе развивают свою страну. А в комплексе это единственный текст, который предлагает Украине и украинцам картину будущего — и аргументирует, как построить это самое будущее», — заключила медиаэксперт Татьяна Чугаенко.

Владимир Путин, Виктор Медведчук
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