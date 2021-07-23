Маски для красивых и здоровых волос: ваш выбор и наш ТОП

Маска для волос — одно из базовых средств по уходу. Жирные, сухие, секущиеся, нормальные — любые локоны будут «рады» профессиональной «поддержке». Бьюти-продукты подбираются по составу и с учетом ваших эстетических проблем. Топовые маски можно подобрать по ссылке https://www.watsons.ua/ru/volosy/maski-masla-i-sprei-/maski-dlya-volos/ в интернет-магазине «Ватсонс». Только брендовые составы для красивых, здоровых локонов присутствуют в каталоге.

Действие против бездействия: чем помогают маски для волос

Эта продукция эффективно воздействует на сами пряди и кожу головы, дарит комфорт, здоровье, естественный блеск. Маски выполняют множество функций, среди которых:

питание, защита, восстановление поврежденной структуры;

сохранение насыщенного цвета после окрашивания;

предотвращение выпадения, укрепление фолликул;

придание шелковистости, здорового блеска;

активизация роста;

увеличение прикорневого объема;

лечение секущихся кончиков, ослабленных прядей;

поддержание длительного увлажнения.

Лечебное воздействие продукции зависит от ее состава. В него включают экстракты абрикоса, банана, гибискуса, мед и прополис, масла макадамии, миндаля, арганы, кокоса. Нередко в средствах содержатся протеин, кератин, коллаген и другие вещества. Состав очень важен, поэтому перед покупкой его нужно изучить досконально. При возникновении вопросов можно обратиться за помощью к консультанту.

ТОП-5 масок для профессионального ухода

Длинные локоны и короткие пряди должны оставаться ухоженными. Но в этом им нужно помочь. Выделим оптимальные бьюти-продукты, которые обеспечат ваши волосы необходимыми питательными компонентами, увлажнят и поддержат красоту:

маска Gliss Kur Performance Treat комплексного действия — обеспечивает интенсивное питание прядей, обогащена натуральными маслами, укрепляет структуру и исключает появление секущихся кончиков. На 96 % она состоит из натуральных компонентов. Может использоваться в качестве кондиционера и бальзама, не требующего смывания;

эффективная маска Garnier Fructis с экстрактом макадамии для сухих и непослушных волос, не содержит парабенов, искусственных красителей, силиконов, применяется в качестве бальзама и несмываемого средства. Подходит для ослабленных и секущихся прядей, дает выраженный лечебный эффект;

кератиновая маска Echosline богата целебными ингредиентами — она содержит гиалуроновую кислоту, кератин, придает естественный блеск, делает пряди упругими, эластичными, шелковистыми, активно питает и обеспечивает восстановление. Это средство наполняет здоровьем каждый волосок, разглаживает;

маска для увлажнения с экстрактами зародышей пшеницы — применяется для сухих и ослабленных волос, обеспечивает легкость расчесывания, дает энергию прядям. Эффект наблюдается уже после первого применения.

Рост волос не всегда бывает активным, и зависит это от многих факторов. Если вы полны решимости отрастить красивые, длинные, здоровые локоны, используйте продукт под названием Garnier Fructis. Это маска от известного мирового бренда, которая дает силу сухим и поврежденным, ломким прядям. Она наносится на корни, аккуратно распределяется и действует по всей длине. Восстановление структуры и возвращение силы, упругости — эффект, который заметен уже после нескольких применений.

Выбирая полезные косметические средства в интернет-магазине «Ватсонс», не забывайте о персональных потребностях ваших волос. Они и натуральный состав в приоритете для правильной покупки.