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Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по интеграции в НАТО

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о мерах по интеграции в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора», которое было принято на заседании СНБО в июне.

Соответствующий документ № 307/2021 вместе с указанным решением Совета был обнародован на сайте президента в пятницу.

«Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года „О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора“ (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 — несекретно). Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

«Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что: общество ожидает от всех ветвей власти конкретных результатов внедрения реформ, которые конвертировались бы в благосостояние и безопасность граждан; подготовка Украины к обретению членства в НАТО является важнейшей государственной задачей; Украина будет рассматриваться реальным кандидатом на членство в НАТО в случае достижения серьезного прогресса во всех сферах жизнедеятельности государства; успешное внедрение внутригосударственных реформ невозможно без эффективного интегрирования принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во все сферы государственной политики; Украина принимает меры для интенсивного взаимодействия с НАТО и государствами-членами Альянса с целью реализации решений о евроатлантических стремлениях Украины, которые зафиксированы в Декларации Бухарестского саммита, принятой главами государств и правительств, приняли участие в заседании Североатлантического совета в Бухаресте 3 апреля 2008 года», — подчеркивается в тексте решения СНБО, обнародованном на сайте главы государства.

В связи с этим СНБО поручил Кабинету министров Украины проанализировать состояние выполнение годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и по итогам предпринять меры по повышению эффективности их реализации и обработать вопросы о создании в центральных органах исполнительной власти и других госорганах структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Также Кабмину поручено обработать вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО, обеспечить разработку программ повышения квалификации госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции, и обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации закона Украины «Об оборонных закупках» и перехода на новую систему оборонных закупок

Министерству обороны Украины поручается предпринять меры для пролонгации Меморандума о договоренности между Правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации, внести на рассмотрение Кабмина предложения по совершенствованию требований по физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности по военного имущества, а также принять меры для безотлагательного назначения Военного представителя Миссии Украины при НАТО.

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Министерству иностранных дел Украины, Министерству обороны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины поручено при участии других заинтересованных государственных органов согласовать со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями.

Министерству развития громад и территорий Украины совместно с областными государственными администрациями поручено разработать и подать на согласование Кабмина предложения о пилотных региональных проектах в сфере евроатлантической интеграции.

Также розданы поручения Администрации Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службе, Минобороны и СБУ.

НАТО, Владимир Зеленский
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