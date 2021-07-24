Вступил в силу закон об упрощении присоединения к газовым сетям

В Украине в субботу, 24 июля, вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе» 1590-ІХ.

Текст документа накануне был обнародован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».

Так, документ предусматривает внесение изменений в Закон «О рынке природного газа», направленных, в частности, на отмену установленного обязательного разделения присоединения на типы, изменение подходов по определению платы за присоединение и нормирование сроков выполнения мероприятий по присоединению.

Кроме того, документом предлагается внести изменения в Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», согласно которым вводится инструмент государственного контроля за использованием ресурсов импортированного природного газа и природного газа собственной добычи. Так, речь идет о создании Информационной базы данных потребления природного газа.

Закон направлен на защиту заявителей от противоправных действий и бездействия со стороны операторов газотранспортной или газораспределительной системы.