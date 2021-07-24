Суточная смертность от коронавируса в РФ повторила рекорд

По данным местного оперативного штаба, за минувшие сутки в России умерли от коронавируса 799 человек. В последний раз столько смертей фиксировали 16 июля. Этот показатель остается максимальным с начала пандемии.

Всего в этой стране от коронавируса уже умерли 153 095 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 947, до 6 102 469.

Напомним, в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 745 новых случев заболевания Covid-19, выздоровели 394 человека, 24 летальных случая.