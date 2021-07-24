Власти Афганистана ввели комендантский час сразу в 31 провинции

Власти Афганистана в субботу объявили о введении ночного комендантского часа по всей стране, за исключением трех провинций, для сдерживания деятельности радикального движения «Талибан». Об этом сообщает в субботу Agence France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.
По его данным, комендантский час объявлен с 22:00 до 04:00 по местному времени в 31 провинции страны, «чтобы остановить насилие и ограничить передвижения талибов». Уточняется, что принятые ограничительные меры не затронут провинции Кабул, Панджшер и Нангархар.
Информации о том, в течение какого времени будут действовать введенные ограничения, не приводится.
Ситуация с безопасностью в Афганистане значительно ухудшилась в апреле нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских сил в стране. В стране наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики движения «Талибан» наращивают темпы наступления по целому ряду направлений.
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