При пожаре на складе в Китае погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 12 получили ранения в субботу в результате пожара на логистическом складе в городе Чанчунь в северо-восточной провинции Цзилинь. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, пожар произошел во второй половине дня на складе, расположенном на территории промышленной зоны высоких технологий. Других деталей произошедшего пока не приводится.

Причины инцидента устанавливаются, ведется следствие.