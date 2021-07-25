В Украине за сутки менее 300 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенье зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 159 человек, 12 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 24 июля 2021 года в Украине зафиксированы 286 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 19, медработников — 2). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 422 человека; летальных исходов — 12; выздоровели — 159 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля — 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни, 19 июля а сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (85), Одесской (23), Днепропетровской (21), Львовской (19) и Запорожской (18) областях.