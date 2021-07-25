Ведущие польские СМИ пишут об уголовном преследовании Медведчука в Украине

Польское государственное информагентство PAP посвятило статью политическому преследованию в Украине народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Материал был перепечатан ведущими СМИ страны. Так популярный экономический портал WNP.pl напоминает, что репрессии против лидера украинской оппозиции, выступающего за диалог с Россией, начались еще в феврале этого года.
«В феврале политик попал под санкции СНБО Украины. Санкции были также применены к компаниям, управляющим тремя телеканалами: „112 Украина“, ZIK и NewsOne», — пишет Форум со ссылкой на польский ресурс.
А уже в мае, сообщает WNP, украинские власти обвинили парламентария в государственной измене.
«Медведчук, один из лидеров фракции „Оппозиционная платформа — За жизнь“, с мая находится под домашним арестом. Суд заставил его носить электронный браслет», — говорится в публикации.
На данный момент дело по обвинению Медведчука всячески затягивается. А мера пресечения политику в виде круглосуточного домашнего ареста, пишет польский экономический портал, была продлена на два месяца.
«В пятницу (8 июля. — Ред.) суд Киева продлил домашний арест депутату Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене, до 7 сентября», — констатирует интернет-издание.
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