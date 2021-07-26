В Украине всего 213 новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 170 человек, 2 летальных случая, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 25 июля 2021 года в Украине зафиксированы 213 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19 (из них детей — 11, медработников — 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 256 человек; летальных исходов — 2; выздоровели — 170 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.
Днем ранее, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля — 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 248 663 человек, выздоровели 2 184 365 человек, летальных случаев — 52 849.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.
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