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Российское оппозиционное издание: Путин написал свою статью про Украину как ответ на преследование украинской властью Виктора Медведчука

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Российское оппозиционное издание: Путин написал свою статью про Украину как ответ на преследование украинской властью Виктора Медведчука

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук — единственный лидер украинской оппозиции, который сможет вывести страну из коллапса и экономического кризиса. Именно так считает президент России Владимир Путин, который написал статью об Украине, пишет издание Free Russia Foundation.

«Путин прямо ссылается на Виктора Медведчука как на единственного лидера оппозиции, способного вывести Украину из нынешнего болота. В широком смысле проблемы Медведчука могут быть даже главной движущей силой, мотивирующей как эту статью, так и недавние действия Путина, в первую очередь связанные с Украиной. Для него это очень личное дело, учитывая его связи с президентом России», — говорится в публикации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

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В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

Владимир Путин, Виктор Медведчук
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