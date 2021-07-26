Apple добавит функцию Face ID во все свои устройства

Американская корпорация Apple намерена в течение нескольких лет добавить функцию разблокировки устройства с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) пользователей во все свои значимые продукты, включая компьютеры Mac. Такое мнение в воскресенье высказал один из журналистов агентства Bloomberg Марк Гурман.

«Я думаю, что внедрение Face ID во все значимые устройства — это конечная цель компании. Если бы это было возможно, они бы уже отказались от Touch ID (разблокировка сканированием отпечатков пальцев, — Ред.)]. Этого не произошло по нескольким причинам. Touch ID — более дешевая альтернатива, которая позволяет сохранить определенный уровень безопасности. Дисплеи ноутбуков Mac слишком тонкие для необходимых для Face ID сенсоров», — считает Марк Гурман.

«Но я ожидаю, что это в конечном счете изменится. Не в этом году, но я бы рискнул предположить, что в ближайшие несколько лет Face ID появится на компьютерах от компании Apple», — поделился своим мнением журналист Bloomberg. Он добавил, что все смартфоны и планшетные компьютеры получат эту технологию.

По мнению Гурмана, система распознавания лиц выгодно отличается от Touch ID тем, что обеспечивает возможность использования функции дополненной реальности. Журналист полагает, что корпорация встроит камеру под экран смартфонов.