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Apple добавит функцию Face ID во все свои устройства

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Apple добавит функцию Face ID во все свои устройства

Американская корпорация Apple намерена в течение нескольких лет добавить функцию разблокировки устройства с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) пользователей во все свои значимые продукты, включая компьютеры Mac. Такое мнение в воскресенье высказал один из журналистов агентства Bloomberg Марк Гурман.

«Я думаю, что внедрение Face ID во все значимые устройства — это конечная цель компании. Если бы это было возможно, они бы уже отказались от Touch ID (разблокировка сканированием отпечатков пальцев, — Ред.)]. Этого не произошло по нескольким причинам. Touch ID — более дешевая альтернатива, которая позволяет сохранить определенный уровень безопасности. Дисплеи ноутбуков Mac слишком тонкие для необходимых для Face ID сенсоров», — считает Марк Гурман.

«Но я ожидаю, что это в конечном счете изменится. Не в этом году, но я бы рискнул предположить, что в ближайшие несколько лет Face ID появится на компьютерах от компании Apple», — поделился своим мнением журналист Bloomberg. Он добавил, что все смартфоны и планшетные компьютеры получат эту технологию.

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По мнению Гурмана, система распознавания лиц выгодно отличается от Touch ID тем, что обеспечивает возможность использования функции дополненной реальности. Журналист полагает, что корпорация встроит камеру под экран смартфонов.

Apple, Face ID
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