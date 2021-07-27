Один человек погиб и 6 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком

В ночь на вторник на автодороге М 05 «Киев-Одесса» в Подольском районе Одесской области в результате столкновения рейсового автобуса сообщением «Киев-Кишинев» и грузового автомобиля погиб 1 и госпитализировано 6 человек, сообщили в ГСЧС.

«27 июля в 3.45 вблизи с. Знаменка Подольского района на автодороге М 05 „Киев-Одесса“ в результате столкновения рейсового автобуса сообщением „Киев-Кишинев“ (находилось 20 пассажиров) и грузового автомобиля, погиб 1 человек и пострадало 6 человек (из них 1 ребенок 2008 г.р.), которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.