В Украине резко подскочило число обнаруженных случаев коронавируса

Минздрав сообщил о 681 новом случае коронавируса. Это втрое больше, чем министерство сообщило вчера — 213. Выздоровели 515 человек, 27 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 26 июля 2021 в Украине зафиксировано 681 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 37, медработников — 5). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 266 человек; летальных случаев — 27; выздоровели — 515 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19, 25 июля за сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания Covid-19, 24 июля, было зафиксировано 745 новых случев заболевания за сутки, 23 июля — 763 новых случая, 22 июля сообщалось о 726 новых случаях инфицирования коронавирусом, 21 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания Covid-19, 20 июля сообщалось о 598 новых подтвержденных случаях болезни.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 249 344 человека, выздоровели 2 184 880 человек, летальных случаев — 52 876.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях.