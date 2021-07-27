Юрий Загородний: Медведчук имеет четкую программу и видение развития Украины, а у власти нет стратегического мышления

Издание FORUM взяло флеш-интервью у народного депутата от ОПЗЖ Юрия Загороднего. По его мнению, лидер оппозиции Медведчук отвечает на статью Путина вместо президента по той причине, что Зеленский просто не может на нее ответить.

«Виктор Владимирович — чрезвычайно образованный и интеллектуальный человек. Человек государственного мышления, настоящий государственник, который переживает за будущее Украины, за то, что будет с нашим государством, сохранится ли Украина как самостоятельное, суверенное государство, потому что украинская власть сегодня вместо того, чтобы строить государство, а этой власти поверило 73% граждан Украины, пошла по очень простому пути — они просто распродают нашу страну. И об этом мы говорили неоднократно, и сегодня Виктор Владимирович также об этом сказал. Они продают землю, передают под контроль государственные предприятия, прекращают их работу. Практически прекратили работу уже «Южмаш» и завод «Антонов», ряд харьковских стратегических предприятий — это уже говорит о том, что эта власть не думает о государстве и о будущем государства. По сути сегодня в Украине продолжаются процессы деинтеллектуализации, деградации, десуверенизации нашего государства. И Виктор Владимирович четко об этом говорит в своей статье: Украина и Россия должны иметь дружеские экономические отношения, украинский и российский народ имеют общие исторические корни, но это два разных народа, каждый из которых думает о развитии собственного государства. Но случилось так, что мы имеем чрезвычайно тесные культурные, родственные и экономические отношения, и взаимовыгода обеих стран зависит только от того, когда будет нормализация отношений между Украиной и Россией.

А Владимир Александрович Зеленский не может дать ответ на эту статью. Потому что у него, видимо, не хватает достаточно профессиональных знаний, а его команда так называемых «интеллектуалов» умеет делать видосики, но не может проявить глубокие знания истории, экономики и развития нашего государства. Членами нашей политической силы неоднократно отмечалось, что когда президент инициирует подготовку спорных законопроектов, которые он вносит в ВР — и про деолигархизацию, и про коренные народы, — то это чрезвычайно важные законопроекты, которые раскалывают общество. Мы говорим, что такие законопроекты не нужны, но если их готовить, то нужно советоваться со специалистами. Журналисты никогда не освещали, чтобы в ОП было совещание с ведущими украинскими историками по вопросу подготовки-неподготовки, целесообразности-нецелесообразности подготовки законопроекта о коренных народах. Когда готовится экономический пакет законов, в том числе о деолигархизации, мы не слышали, чтобы была встреча или совещание с ведущими экономистами Украины, чтобы дать совет президенту, как лучше привлечь и распределить ресурсы на отечественную экономику, рассказать о мировом опыте, как это делалось в Аргентине, Турции, Саудовской Аравии и в целом ряде европейских стран. Власть этого не делает, и это говорит о том, что кадры и профессиональный состав команды Зеленского чрезвычайного низкого профессионального уровня. Это подтверждают и социологические исследования. На вопрос, что сдерживает развитие Украины, граждане дают три посыла: нерешение вооруженного конфликта на востоке Украины, коррупция, непрофессионализм украинской власти", — отметил депутат.

Также он прокомментировал ситуацию, когда несколько тысяч мировых СМИ написали о давлении на оппозицию по делу Виктора Медведчука и то, как это отразится на рейтингах провластной партии и самого Зеленского.

«Виктор Владимирович только что в своем общении с журналистами сказал, что не надо говорить о рейтингах, а надо говорить о том, как живет сегодня украинский народ. Владимир Александрович Зеленский просто понимает, что главным его политическим оппонентом в современной Украине является Виктор Медведчук, который имеет четкую позицию, четкую программу, наработки и видение развития Украины как самостоятельного независимого суверенного государства. Такого стратегического мышления нет у нынешней провластной команды. Зеленский, работая президентом два года, по сути, еще не стал президентом Украины, но ему нравится быть президентом Украины. Он не хочет потерять кресло президента. Вот он и решил, вместо того, чтобы использовать потенциал всех политических сил для развития Украины, борьбу с оппозицией. И главный его оппонент сегодня — это ОПЗЖ и председатель политсовета Виктор Медведчук. Наша программа отвечает интересам и потребностям украинского народа. Если взять рынок земли, то мы говорили, что не надо нарушать Конституцию, нужно четко идти по ней и советоваться с народом — как украинский народ скажет, так и будет. После того как открыли рынок земли, 65% граждан Украины не поддерживают этот рынок, а по закрытой социологии, которую проводил ОП для себя, 57,9% не поддерживают рынок земли. 80% граждан выступают за то, чтобы как можно быстрее решить мирным путем вопрос вооруженного конфликта на Донбассе. Президент этого не делает. А наоборот, ищут пути, как этого не делать. На одной из программ я услышал слова одного из «выдающихся» дипломатов Украины, который сказал, что Минские соглашения не являются международно-правовым актом и их не обязательно выполнять. Как могут такие дипломаты работать в МИД, в ОП, когда они своими заявлениями вредят украинскому государству? Как можно держать на должности секретаря СНБО человека, который почувствовал вкус инструментария СНБО и который работает против действующей власти и действующего президента. К президенту есть много вопросов и претензий за его работу. Президент едет с визитом в Германии, а ему вдогонку говорят, что руководитель этого государства виноват в том, что Украина потеряла Крым. По сути, Владимир Зеленский, развязав борьбу против оппозиции, должен понять, что главный враг, который борется против него, находится в его команде", — заявил народный депутат.