Пять стран - партнеров ЕС вслед за Брюсселем продлили санкции по Крыму

Пять стран — партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Страны — кандидаты Черногория и Албания, член европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 21 июня 2021 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2022 года», — отмечается в заявлении.
Эти страны присоединились к европейскому санкционному режиму против России с момента его формирования в 2014 году и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение.
Санкции ЕС по Крыму направлены главным образом на жителей полуострова и работающие там предприятия. Физическим лицам, живущим в Крыму, закрыт въезд на территорию ЕС с российскими загранпаспортами, страны ЕС готовы ставить им визы, только если у них остались украинские паспорта. ЕС также запретил все контакты с крымскими предприятиями, запретил своим судам заходить в крымские порты, а самолетам — совершать посадки в аэропортах Крыма. Исключения допускаются только при экстренных ситуациях.
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