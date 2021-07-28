Трамп выступил против ужесточения ковидных ограничений

Бывший президент США Дональд Трамп высказался против ужесточения ковидных ограничений, которые будут распространяться в том числе на детей. Об этом говорится в его заявлении, распространенном во вторник.
«Джо Байден (действующий президент США) и его администрация не вынесли никаких уроков из прошлого года. Отважные американцы научились безопасно и с ответственностью жить и бороться с распространением вируса», — отметил Трамп.
«Мы не двинемся в обратном направлении. Мы не станем надевать маски на наших детей», — указал он, призвав жителей США «не сдаваться». При этом он подчеркнул, что нынешнее американское руководство не доверяет ученым.
Ранее во вторник руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Рошель Валенски заявила, что власти страны ужесточили рекомендации по ношению масок для вакцинированных от ковида. В частности, ЦКПЗ рекомендовали даже полностью вакцинированным людям носить маски в помещениях в общественных местах, чтобы помочь предотвратить передачу варианта «дельта» и защитить других. Рекомендации распространяются на учителей, других работников школ и учащихся вне зависимости от того, были ли они вакцинированы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016