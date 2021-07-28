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Apple за квартал заработала рекордные $81 млрд

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Apple за квартал заработала рекордные $81 млрд

Apple опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2021 финансового года, который закончился в июне.

Выручка компании выросла на 36% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила $81,43 млрд против ожидавшихся $73,33 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Чистая прибыль составила $21,74 млрд по сравнению с $11,25 млрд за третий квартал 2020 года. Чистая прибыль на акцию превзошла прогнозы аналитиков и составила $1,30 против ожидавшихся $1,01.

Выручка от продажи iPhone выросла с $26,41 млрд до $39,57 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход Apple от продажи компьютеров Mac составил $8,24 млрд, сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) выросла до $17,48 млрд.

Рост также показали продажи iPad — $7,37 млрд ($6,58 млрд в третьем квартале годом ранее) и носимых устройств и аксессуаров — $8,77 млрд ($6,45 млрд ранее).

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Последний iPhone 12 стал первым за последние три года смартфоном, обновления которого давние клиенты компании восприняли как достойные, отметила WSJ. На рост финансовых показателей также повлиял более высокий, нежели ожидалось, спрос на ноутбуки и планшеты iPad. Его издание связало с удаленкой для работников и студентов на фоне пандемии коронавируса.

В Большом Китае (включает Тайвань и Гонконг) продажи Apple составили $14,76 млрд, что на 57% больше, чем в том же квартале 2020 года. Выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 33% — $35,87 млрд, в Европе — на 34%, до $18,94 млрд, в Японии — на 30%, до $6,46 млрд.

Apple
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