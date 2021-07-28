«Северный поток – 2» завершен на 99%

«Северный поток — 2» к настоящему моменту завершен на 99%, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке, сообщили СМИ в Nord Stream 2 AG.

При этом судно «Академик Черский» полностью выполнило запланированные работы.

«Трубоукладочное судно „Академик Черский“ полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода „Северный поток — 2“. Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа „Фортуна“ продолжает работу на заключительном участке проекта», — сообщили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что газ по этому газопроводу могут пустить уже в этом году.