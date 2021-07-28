«Северный поток – 2» завершен на 99%

«Северный поток — 2» к настоящему моменту завершен на 99%, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке, сообщили СМИ в Nord Stream 2 AG.
При этом судно «Академик Черский» полностью выполнило запланированные работы.
«Трубоукладочное судно „Академик Черский“ полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода „Северный поток — 2“. Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа „Фортуна“ продолжает работу на заключительном участке проекта», — сообщили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что газ по этому газопроводу могут пустить уже в этом году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016