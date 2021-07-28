Домашний арест Медведчуку суд продлил только потому, что на него оказывалось давление с Банковой, – Кузьмин

Дело народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука приобретает яркую политическую окраску. И юриспруденции в нем мало. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Первый независимый», заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул: для всех, кто внимательно следит за делом Виктора Медведчука, уже очевидно, что этот процесс превращается в политические репрессии. А судебное заседание, где решался вопрос о продлении действия меры пресечения оппозиционному политику, проходило в условиях беспрецедентного давления.

«На суд оказывалось давление действующей украинской властью, и только под таким противоправным давлением судья мог принять такое явно незаконное, противоправное, циничное решение о продлении срока содержания Виктора Медведчука под домашним арестом», — сказал Ренат Кузьмин.

По его мнению, это связано с тем, что перед Банковой стоит задача лишить лидера ОПЗЖ возможности вести активную политическую жизнь. И эту задачу выполняет СБУ в сговоре с Офисом генерального прокурора и судом.

«Суд, который продлил Медведчуку содержание под домашним арестом, явно вышел за пределы предоставленных ему полномочий. Печерский суд не имел права рассматривать это дело. Оно должно было рассматриваться Шевченковским судом. А еще я напомню, что по аналогичному делу народного депутата Порошенко апелляционный суд постановил, что такие дела, расследуемые ГБР, должны быть подконтрольны следственным судьям Шевченковского района. Поэтому судья Вовк из суда Печерского, принявший это решение, был явно мотивирован на принятие незаконного решения», — отметил парламентарий.

Кроме того, он напомнил, что Служба безопасности Украины не имеет права собирать доказательства в отношении депутатов. Это прямая норма закона. А в деле Медведчука само следствие и сбор доказательств проводились сотрудниками СБУ. Также все обвинение Медведчука строится на экспертизах, которые проводились институтом, подчиненным все той же Службе безопасности Украины.

«Экспертизы, которые провели адвокаты, разбили в пух и прах все эти экспертизы эсбэушников. Экспертизы, проведенные в независимых экспертных учреждениях, показали, что материалы в отношении Медведчука были сфабрикованы экспертами СБУ. Кроме того, адвокаты получили заключения экспертиз, подтверждающих невиновность Медведчука. Это означает, что судья Вовк, рассматривая вопрос о продлении на 2 месяца сроков содержания Медведчука под арестом, имел все основания отказать прокуратуре в продлении сроков содержания под арестом», —сообщил Кузьмин.

Но все это, по словам парламентария, не было принято во внимание судьей Вовком, как и не был принят во внимание и тот факт, что обращение в суд относительно продления меры пресечения было просрочено на 7 дней.

«Очень похоже, что судья Вовк повторит судьбу Киреева, который находится в розыске с санкциями на задержание. У нас есть достаточно информации, что власть в сговоре. Прокуратура, СБУ и суд в интересах действующего режима уничтожают лидера оппозиции. При этом ничего не принимается во внимание: ни доводы защиты, ни права человека, ни Конституция. Ничего, им абсолютно все равно», — подчеркнул народный депутат Украины.

В заключение Ренат Кузьмин напомнил, что через два дня Киевский апелляционный суд будет рассматривать апелляцию адвокатов Виктора Медведчука на решение судьи Вовка.

«Либо апелляционный суд отменит решение судьи Вовка, либо оставит в силе, и тогда мы увидим всю "‎красоту"‎ украинской власти», — констатировал парламентарий.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Киевском апелляционном суде, но заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.