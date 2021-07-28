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Битва процентов. Кредит под залог или без, что выбирают заемщики?

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Битва процентов. Кредит под залог или без, что выбирают заемщики?

При оформлении кредита процентная ставка играет ключевую роль. Заемщик в первую очередь обращает внимание именно на этот показатель. Размер процентной ставки не всегда отражает реальный объем переплат за весь период кредитования, подробнее об этом мы расскажем чуть позже. Самым важным фактором, который влияет на ставку является наличие залога. При залоговом кредитовании она ниже, при беззалоговом – выше. Почему это работает именно так и где сегодня оформляют выгодные кредиты под залог недвижимости в Киеве – давайте разбираться.

Кредит без залога

  Сразу отметим, что получить деньги в кредит без залога намного сложнее, ведь он является обеспечением по кредиту и определяет готовность заемщика полностью вернуть деньги. И банки, и частные финансовые организации в Украине больше доверяют клиентам, которые готовы предоставить недвижимость под залог.

  Главные недостатки беззалогового кредита:

  • Более сложная схема оформления (большой список документов);

  • Нефиксированная процентная ставка (может изменяться через время);

  • Нет четких критериев, которые влияют на размер кредита;

  • Максимальная сумма займа всегда ниже;

  • Высокие требования к заемщику, а именно: нужно иметь счет в банке; обязательное официальное трудоустройство и высокий уровень дохода; нельзя иметь проблемы с кредитной историей (просрочки).

  Где взять кредит без залога?

  1. Банк – финансовое учреждение, в котором можно взять практически любую сумму, но выдача кредита сопровождается бюрократией, тщательной проверкой заемщика, его платежеспособности и кредитной истории. Средняя процентная ставка 2-3% в месяц (24-36% годовых), реальная процентная ставка (за счет комиссий и дополнительных расходов) – 60-90% годовых. То есть за 1 год вы переплачиваете почти в 2 раза больше;

  2. Микрокредит – подходит для тех, кому нужна небольшая сумма (максимум – 50 000 грн). Этот вариант имеет массу подводных камней, главный из них – комбинированная процентная ставка. Эти организации дают деньги в долг под 0,01%, но это работает только несколько дней, далее ставка доходит до 1-2% в день. При попытке досрочно погасить кредит Вы получите штраф – вот вам результат «лояльного» кредита.

Кредит под залог недвижимости

  Кредиты под залог недвижимости в Киеве пользуются сегодня большой популярностью. Для предпринимателей это возможность инвестировать в развитие бизнеса, для физических лиц – быстро устранить материальные проблемы.

  В гонке процентных ставок залоговый кредит легко обходит конкурента, средняя ставка в Украине 1,5-1,8% в месяц, при этом она обычно фиксирована (если Вы обратились в честную финансовую компанию).

  Также отметим, что система оформления кредита под залог недвижимости в разы проще, а условия – лояльнее. Залоговый кредит предоставляет такие преимущества:

  • Четкое понимание максимальной суммы кредита – это % от рыночной цены недвижимости;

  • Минимальный объем документов для оформления;

  • Гибкая система погашения и меньшее количество дополнительных расходов.

Кредиты под залог недвижимости в Киеве в «UniGroup»

  Кредиты под залог недвижимости в Киеве сегодня предлагает небезызвестная финансовая компания «UniGroup». Почему мы обратили внимание именно на этого кредитора?

  • Кредит под залог любых видов недвижимости (квартира, дом, нежилое помещение, земельный участок) от 1,5% в месяц;

  • Отсутствие комиссии за услуги компании и многих других дополнительных платежей;

  • 10 лет опыта в сфере залогового кредитования;

  • Тысячи довольных клиентов в Киеве и многих других городах Украины;

  • Прозрачные договора без скрытых платежей;

  • Самостоятельный выбор графика погашения долга;

  • Бесплатная оценка залога и другие бонусы для каждого клиента.

«UniGroup» выдает кредиты под залог недвижимости в Киеве и Киевской области с фиксированной процентной ставкой  - 1,5% в месяц. Уже сегодня Вы можете получить до 50 000 000 гривен на срок до 10 лет. Чтобы оставить заявку на кредит переходите на сайт «UniGroup» или напишите специалисту компании @UniGroupCredit.

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Среда, 28 июля 2021
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