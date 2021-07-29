За беззаконие в деле Медведчука судья и прокурорские ответят, как ответили Киреев и Чаус, – Годный

Суд по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука ведет себя предвзято. И в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует. Об этом написал в своей колонке политический эксперт, кандидат политических наук Сергей Годный.

Так Годный прокомментировал пресс-конференцию адвокатов Виктора Медведчука в информационном агентстве «Интерфакс-Украина».

«Если свести выступления Ларисы Чередниченко и Дмитрия Лойфмана к резюме, то получается, что нарушен процессуальный порядок, нарушена подсудность, нарушены сроки, а экспертизы — это не экспертизы. Кроме того, по одному из эпизодов до сих пор нет ни материалов, ни доказательств. Речь о «секретном» эпизоде, из-за которого в мае судья Пидпалый отчитал прокурорских, родив мем «Разве есть такая категория как „честное слово прокурора“?» — охарактеризовал эксперт ход процесса.

При этом Годный привел информацию о том, что по оценке независимой экспертизы Медведчук не причастен к тому, что ему пытаются инкриминировать.

«Экспертизы проведены и доказательства собраны СБУ, которое не имеет полномочия расследовать дело в отношении народного депутата. Как пояснила Лариса Чередниченко, в основу подозрения Виктору Медведчуку положены 4 экспертизы, которые провели эксперты Института судебных экспертиз Службы безопасности Украины по заказу... Службы безопасности Украины. При этом, как подчеркнула Чередниченко, следователи СБУ не имели права заказывать экспертизы, поскольку дело в отношении народного депутата может расследовать только ГБР», — отметил автор.

«Экспертизы СБУ некачественные. „Вероятно, это почерк Медведчука“, „вероятно, это его голос“. То есть, даже сотрудники Института СБУ не рискнули ничего однозначно утверждать, а указали, что их выводы носят вероятный характер. Экспертиза, которую поручили проводить независимым экспертам, установила, что Медведчук не причастен к тому, что ему пытаются инкриминировать», — подчеркнул эксперт.

В общем, зафиксированы конкретные нарушения при расследовании громкого политического дела, а также предвзятое поведение судьи Сергея Вовка. А все вместе это уже сегодня дает основания считать, что речь идет о политических репрессиях, а не о справедливом суде.

Годный обратил внимание на слова народного депутата от ОПЗЖ, который спрогнозировал, что все причастные к политическим репрессиям обязательно будут отвечать.

«И здесь очень правильную вещь сказал депутат Григорий Мамка, заявивший, что рано или поздно все причастные к беззаконию будут отвечать. Причем отвечать будут исполнители — все, кто ставил свою подпись под беззаконными решениями, кто озвучивал заведомо ложные обвинения, кто делал фальшивую экспертизу и прочие», —конкретизировал эксперт.

В связи с этим Годный напомнил о печальной судьбе таких судей как Родион Киреев и Николай Чаус, которые принимали политические заказные решения.

«Тем более уже есть примеры таких судей как Родион Киреев и Николай Чаус, которые „прославились“, потому что выносили несправедливые приговоры. Киреев, который в 2011 году приговорил к тюремному заключению Юлию Тимошенко, скрывается от украинского правосудия где-то в Москве. Но Киреев хотя бы „спасибо, что живой“. А вот Чауса, вполне может быть, что и волки уже где-то на болоте доедают. Потому что „поклонники таланта“ достали его даже в Кишиневе, откуда похитили и вывезли в неизвестном направлении», — заключил политический эксперт, кандидат политических наук Сергей Годный.