За минувшие сутки в Украине вакцинировали более 140 тысяч человек

За минувшие сутки в Украине одну дозу вакцины против COVID-19 получили 85 787 человек, полностью иммунизированы — 57 747 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«143 534 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 28 июля 2021. Одну дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы — 57 747 человек», — указывается в сообщении на телеграм-канале.

В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации и 384 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу — 3 350 500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 225 458 прививок.