За минувшие сутки в Украине вакцинировали более 140 тысяч человек

За минувшие сутки в Украине одну дозу вакцины против COVID-19 получили 85 787 человек, полностью иммунизированы — 57 747 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
«143 534 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 28 июля 2021. Одну дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы — 57 747 человек», — указывается в сообщении на телеграм-канале.
В течение суток работали 812 мобильных бригад, 2 787 пунктов вакцинации и 384 центра вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу — 3 350 500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 225 458 прививок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016