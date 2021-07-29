В Японии впервые выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Власти Японии, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, подтвердили за прошедшие сутки 10 699 случаев заражения, что стало антирекордом. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Таким образом, соответствующий показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Предыдущий максимум по инфицированным в стране был подтвержден 28 июля (9 576). Всего с начала пандемии в Японии заразились более 893,3 тыс. человек, умерли 15,1 тыс. инфицированных.

Правительство Японии связывает ухудшение эпидемиологической обстановки с распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Сейчас в этой категории почти 86% привиты одной дозой вакцины, более 71% — двумя. Между тем лишь 38% совокупного населения Японии получили одну дозу вакцины и 27% — две.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.