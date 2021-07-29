СНБО в пятницу рассмотрит восемь вопросов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 30 июля, проведет выездное заседание в Донецкой области, планируется рассмотрение восьми вопросов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Заседание, которое будет завтра, оно будет на территории Донецкой области, повестка дня сформирована, президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, вопросы безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, водой и тд. Восемь вопросов завтра будем рассматривать», — сказал Данилов в кулуарах Конгресса местных и региональных властей при главе государства и Национального совета реформ в четверг, передает телеканал «Украина 24».

По словам Данилова, практика выездных заседаний будет регулярной для привлечения к заседаниям СНБО органов самоуправления.

Ранее СМИ сообщали, что СНБО рассмотрит ситуацию на линии соприкосновения и комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.