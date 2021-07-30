В Украине опять растет число новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 962 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 504 человек, 14 летальных случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 29 июля 2021 в Украине зафиксировано 962 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 51, медработников — 49). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 488 человек, летальных случаев — 14, выздоровели — 504 человека», — сообщил Минздрав Украины в фейсбуке.
Днем ранее, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания Covid-19, 28 июля сообщалось о 717 новых подтвержденных случаях болезни, 27 июля за сутки зафиксирован 681 новых случай заболевания Covid-19. 26 июля сообщалось о 213 новых случаях заболевания Covid-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 251 869 человек, выздоровели 2 186 353 человек, летальных случаев — 52 930.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
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